Жителям Башкирии намерены разъяснить новые правила содержания домашних животных

В Башкирии намерены разъяснить новые правила содержания домашних животных, согласно которым теперь на каждого питомца должно приходиться не менее 18 квадратных метров, то есть обновленный законопроект ограничивает число животных площадью квартир или домовладений.
В своем ТГ-канале спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев рассказал, что после обновления правил депутаты стали получать большое количество обращений, что стало причиной организации брифинга.
— Чтобы избежать домыслов и неправильных трактовок, надо дать четкие разъяснения. В ближайшее время проведем брифинг и все расскажем, — пояснил он.
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