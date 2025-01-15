У самолёта Uzbekistan Airways во время полёта произошёл отказ двигателя

Отказ одного двигателя во время полёта считается серьёзной ситуацией, но современные пассажирские самолёты спроектированы таким образом, чтобы справляться с этим. Большинство коммерческих лайнеров, таких как Boeing 737 или Airbus A320, оснащены двумя двигателями и способны продолжать безопасный полёт и посадку даже при полном отказе одного из них.