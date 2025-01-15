У самолёта Uzbekistan Airways во время полёта произошёл отказ двигателя

Экипаж профессионально отреагировал на внештатную ситуацию, следуя установленным инструкциям. Благодаря чётким действиям пилотов и оперативному реагированию посадка самолёта в Международном аэропорту «Внуково» была выполнена успешно. На борту находились 132 пассажира, все они в безопасности.
Реакция авиакомпании
В официальном заявлении Uzbekistan Airways подчеркнули, что инцидент не повлиял на безопасность пассажиров. Технические службы уже начали работы по восстановлению воздушного судна.
Для выполнения последующих рейсов, запланированных расписанием, в аэропорт «Внуково» было отправлено резервное воздушное судно, чтобы минимизировать задержки и неудобства для пассажиров.
Uzbekistan Airways принесла извинения за причинённые неудобства и заверила, что безопасность пассажиров остаётся главным приоритетом компании.
Насколько это опасно?
Отказ одного двигателя во время полёта считается серьёзной ситуацией, но современные пассажирские самолёты спроектированы таким образом, чтобы справляться с этим. Большинство коммерческих лайнеров, таких как Boeing 737 или Airbus A320, оснащены двумя двигателями и способны продолжать безопасный полёт и посадку даже при полном отказе одного из них.