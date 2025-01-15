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Ещё один случай стрельбы из пистолета произошел в школе

В Еврейской автономной области семиклассник пришёл на уроки с пневматом, который ему купила мама для защиты от бродячих собак, но начал палить по одноклассникам.

Источник: Телеграм-канал Shot

Пострадали четверо.

По данным SHOT, инцидент произошёл накануне в школе № 10 в пгт Волочаевка-2 — во время урока физкультуры. Класс катался на лыжах. 13-летний ученик решил похвастаться, какой классный пистолет ему заказала мать на маркетплейсе. Пацан достал пневмат и начал хаотично из него стрелять. В результате четверо школьников от 13 от 15 лет получили небольшие травмы от пуль.

43-летняя мама стрелявшего призналась полицейским, что переживала за сына и на всякий случай купила ему пистолет для самообороны, чтобы при встрече с собаками он смог отстреливаться. На женщину составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

образование