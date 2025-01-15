Ещё один случай стрельбы из пистолета произошел в школе

По данным SHOT, инцидент произошёл накануне в школе № 10 в пгт Волочаевка-2 — во время урока физкультуры. Класс катался на лыжах. 13-летний ученик решил похвастаться, какой классный пистолет ему заказала мать на маркетплейсе. Пацан достал пневмат и начал хаотично из него стрелять. В результате четверо школьников от 13 от 15 лет получили небольшие травмы от пуль.