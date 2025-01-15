Возгорание в отделении почты потушили в Ростове

Сообщение о горении помещения на первом этаже пятиэтажного дома поступила в экстренную службу в 5:17. В 5:39 пламя локализовали на 2 кв. метрах, а в 5:56 все полностью потушили. На месте происшествия работали четыре человека, использовалась одна единица техники.