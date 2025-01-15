Возгорание в отделении почты потушили в Ростове

На улице Ярослава Галана в Ростове-на-Дону произошло возгорание в отделении почты. Тушение велось утром 15 января, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Сообщение о горении помещения на первом этаже пятиэтажного дома поступила в экстренную службу в 5:17. В 5:39 пламя локализовали на 2 кв. метрах, а в 5:56 все полностью потушили. На месте происшествия работали четыре человека, использовалась одна единица техники.
По данным МЧС, пострадавших при возгорании не было, также в сохранности остались и посылки. Пенсии и социальные выплаты должны доставить клиентам на дом по обычному графику.