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Возгорание в отделении почты потушили в Ростове

В Ростове-на-Дону в отделении почты произошло возгорание, пострадавших нет.
Источник: Комсомольская правда

На улице Ярослава Галана в Ростове-на-Дону произошло возгорание в отделении почты. Тушение велось утром 15 января, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о горении помещения на первом этаже пятиэтажного дома поступила в экстренную службу в 5:17. В 5:39 пламя локализовали на 2 кв. метрах, а в 5:56 все полностью потушили. На месте происшествия работали четыре человека, использовалась одна единица техники.

По данным МЧС, пострадавших при возгорании не было, также в сохранности остались и посылки. Пенсии и социальные выплаты должны доставить клиентам на дом по обычному графику.