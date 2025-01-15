На Кубани прорабатывают возможность сохранения уникальных анапских дюн

Вместе с Виталием Савельевым он провел встречу с волонтерами, ликвидирующими последствия ЧС в Анапе. Вице-премьер поблагодарил добровольцев за работу и заявил, что координация с МЧС выполнена в полном объеме, подчеркнув, что ведомство готово помогать. Вице-премьеру сообщили, что добровольцев обеспечивают горячим питанием и индивидуальными средствами защиты — в день выдают до 600 СИЗов.