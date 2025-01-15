Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За взятку экс-глава муниципалитета в Волгоградской области идет под суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Еланского городского поселения и директора местного МКУ «Благоустройство». Глава муниципалитета обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, а директор муниципального учреждения — в посредничестве во взяточничестве с использованием служебного положения.

Установлено, что в апреле 2024 года глава муниципалитета, находясь в служебной машине, припаркованной у местной администрации, получил от директора оставшуюся часть взятки в 20 тыс. рублей из ранее оговоренной суммы 100 тыс. рублей. Как сообщили в волгоградской прокуратуре, ему заплатили за решение вопроса о незаконном использовании муниципальной техники и рабочей силы при перевозке песка для нужд местного бизнесмена.

После передачи денег противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

Свою вину глава муниципалитета отрицает, а директор МКУ — полностью признает.

Уголовное дело рассмотрит по существу Еланский районный суд.

В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых на сумму около 15 млн рублей.