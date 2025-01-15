За взятку экс-глава муниципалитета в Волгоградской области идет под суд

Установлено, что в апреле 2024 года глава муниципалитета, находясь в служебной машине, припаркованной у местной администрации, получил от директора оставшуюся часть взятки в 20 тыс. рублей из ранее оговоренной суммы 100 тыс. рублей. Как сообщили в волгоградской прокуратуре, ему заплатили за решение вопроса о незаконном использовании муниципальной техники и рабочей силы при перевозке песка для нужд местного бизнесмена.