За взятку экс-глава муниципалитета в Волгоградской области идет под суд

Установлено, что в апреле 2024 года глава муниципалитета, находясь в служебной машине, припаркованной у местной администрации, получил от директора оставшуюся часть взятки в 20 тыс. рублей из ранее оговоренной суммы 100 тыс. рублей. Как сообщили в волгоградской прокуратуре, ему заплатили за решение вопроса о незаконном использовании муниципальной техники и рабочей силы при перевозке песка для нужд местного бизнесмена.
После передачи денег противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России.
Свою вину глава муниципалитета отрицает, а директор МКУ — полностью признает.
Уголовное дело рассмотрит по существу Еланский районный суд.
В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых на сумму около 15 млн рублей.