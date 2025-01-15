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В Самарской области во время пожара в гараже сгорели 8 микроавтобусов

Горевший гараж тушили около часа.

В среду, 15 января, около полудня, в районном центре Сергиевск произошёл пожар в гараже с машинами.

Вызов пожарных поступил в экстренные службы в 12:10. К гаражу были направлены три пожарных расчета из пожарно-спасательных частей № 109 и № 176 отряда № 40 и один пожарный расчет пожарной части № 175 ООО «Промгазсервис» поселка городского типа Суходол.

Для тушения горевшего на площади 150 квадратных метров гаража пожарные немедленно сформировали два звена газодымозащитной службы, и стали заливать пламя из четырёх водяных стволов «Б». Уже в 12:30 минут пожар был локализован, а в 13:00 потушено открытое горение.

К сожалению, во время пожара в гараже сгорели восемь микроавтобусов.

Причина пожара устанавливается, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

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