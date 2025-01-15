В Самарской области во время пожара в гараже сгорели 8 микроавтобусов

Для тушения горевшего на площади 150 квадратных метров гаража пожарные немедленно сформировали два звена газодымозащитной службы, и стали заливать пламя из четырёх водяных стволов «Б». Уже в 12:30 минут пожар был локализован, а в 13:00 потушено открытое горение.