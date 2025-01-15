В Кузбассе женщина избила сковородой мужчину, пытавшегося украсть товар

«Полицейские организовали проверку, в результате которой установили время, место и участников инцидента. Сотрудники полиции выяснили, что накануне в магазине, расположенном по улице Горной, 63-летний местный житель пытался похитить продукты и сковороду. Заметив это, работница магазина догнала его на крыльце торговой точки и несколько раз ударила сковородой, которая выпала у него из куртки», — говорится в сообщении.