В Кузбассе женщина избила сковородой мужчину, пытавшегося украсть товар

Видеозапись, на которой запечатлено, как в Топках около торговой точки женщина наносит удары сковородой горожанину была опубликована в соцсетях.
Как отметили в полицейском главке региона, в дежурную часть ОМВД по Топкинскому муниципальному округу сообщений о данном происшествии не поступало.
«Полицейские организовали проверку, в результате которой установили время, место и участников инцидента. Сотрудники полиции выяснили, что накануне в магазине, расположенном по улице Горной, 63-летний местный житель пытался похитить продукты и сковороду. Заметив это, работница магазина догнала его на крыльце торговой точки и несколько раз ударила сковородой, которая выпала у него из куртки», — говорится в сообщении.
В отношении 43-летней работницы торговой точки полицейские протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которая влечет штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Также полицейскими возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Мужчине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Кроме того, сотрудники полиции проводят проверку по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», которая предусматривает штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.