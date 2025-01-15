Замглавы района в Волгограде арестовали

Весной 2024 года рабочий поселок Городище стал четвертым населенным пунктом Волгоградской области, который удостоен почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Позже в администрации региона сообщили, что 10 млн рублей выделены Городищенскому району на изготовление памятной стелы «Рубеж Сталинградской доблести», а еще 30 млн рублей — на обновление площади Павших Борцов в Городище, где будет установлен мемориал, увековечивающий подвиг защитников Отечества.