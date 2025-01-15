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Замглавы района в Волгограде арестовали

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда отправил в СИЗО на два месяца заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Источник: Reuters

Ранее в социальных сетях и СМИ сообщалось, что Торгашина подозревают в получении взятки от подрядчика, который выполнял благоустройство площади Павших Борцов в поселке Городище, но сорвал сроки проведения работ.

«Заместителю главы Городищенского района избрана мера пресечения в виде ареста до 12 марта 2025 года», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ходатайство следователя об аресте Торгашина рассмотрел Центральный районный суд Волгограда. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Весной 2024 года рабочий поселок Городище стал четвертым населенным пунктом Волгоградской области, который удостоен почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Позже в администрации региона сообщили, что 10 млн рублей выделены Городищенскому району на изготовление памятной стелы «Рубеж Сталинградской доблести», а еще 30 млн рублей — на обновление площади Павших Борцов в Городище, где будет установлен мемориал, увековечивающий подвиг защитников Отечества.