Замглавы района в Волгограде арестовали

Ранее в социальных сетях и СМИ сообщалось, что Торгашина подозревают в получении взятки от подрядчика, который выполнял благоустройство площади Павших Борцов в поселке Городище, но сорвал сроки проведения работ.
«Заместителю главы Городищенского района избрана мера пресечения в виде ареста до 12 марта 2025 года», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ходатайство следователя об аресте Торгашина рассмотрел Центральный районный суд Волгограда. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ.
Весной 2024 года рабочий поселок Городище стал четвертым населенным пунктом Волгоградской области, который удостоен почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Позже в администрации региона сообщили, что 10 млн рублей выделены Городищенскому району на изготовление памятной стелы «Рубеж Сталинградской доблести», а еще 30 млн рублей — на обновление площади Павших Борцов в Городище, где будет установлен мемориал, увековечивающий подвиг защитников Отечества.