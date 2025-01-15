Суд отказал экс-ректору БФУ Фёдорову в домашнем аресте

Своё решение суд обосновал тем, что Фёдорова обвиняют в тяжком преступлении и он не проживает по месту регистрации.
Суд считает, что в случае изменения меры пресечения Фёдоров может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Судья считает невозможным изменить меру пресечения на более мягкую, включая домашний арест.
Напомним, как считает следствие, Фёдоров и проректор Елена Мялкина присвоили 18,6 миллиона рублей путем начисления незаконных премий за интенсивность труда пятерым сотрудникам университета. Для этого проректором по экономике и развитию Мялкина (она подозревается в пособничестве) оформляла безосновательные служебные записки, а ректор — приказы, на основании которых начислялись и выплачивались премии. Получившие доплаты работники через Мялкину передавали деньги Фёдорову, а тот их присвоил и распорядился по своему усмотрению.