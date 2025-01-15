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Суд отказал экс-ректору БФУ Фёдорову в домашнем аресте

Калининградский областной суд отказал в замене меры пресечения на домашний арест для экс-ректора БФУ им. Канта Александра Федорова.

Источник: РИА "Новости"

Своё решение суд обосновал тем, что Фёдорова обвиняют в тяжком преступлении и он не проживает по месту регистрации.

Суд считает, что в случае изменения меры пресечения Фёдоров может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Судья считает невозможным изменить меру пресечения на более мягкую, включая домашний арест.

Напомним, как считает следствие, Фёдоров и проректор Елена Мялкина присвоили 18,6 миллиона рублей путем начисления незаконных премий за интенсивность труда пятерым сотрудникам университета. Для этого проректором по экономике и развитию Мялкина (она подозревается в пособничестве) оформляла безосновательные служебные записки, а ректор — приказы, на основании которых начислялись и выплачивались премии. Получившие доплаты работники через Мялкину передавали деньги Фёдорову, а тот их присвоил и распорядился по своему усмотрению.