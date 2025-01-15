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Легковушка сбила двух детей на переходе в Витебске

По предварительной информации, дети переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Легковой автомобиль сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Витебске, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла в среду, 15 января, около 13:20 на улице генерала Ивановского областного центра.

«Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь в направлении улицы Короткевича, при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух мальчиков семи и восьми лет», — сказали в инспекции.

Там также уточнили, что, по предварительной информации, мужчина двигался на разрешающий сигнал светофора, а дети — на красный. Пострадавшие мальчики доставлены в учреждение здравоохранения. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что водителям необходимо быть готовым к различным ситуациям на дороге, предельное внимание уделять проезду переходов. Всегда нужно помнить о потенциально опасных категориях пешеходов — детях, пожилых гражданах, а также людях в нетрезвом состоянии.