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Воронежская пенсионерка перевела мошенникам 550 тысяч рублей

Женщина всего лишь хотела, чтобы ей пересчитали пенсию.

Источник: Комсомольская правда

67-летняя пенсионерка из Панинского района обнаружила в сети какой-то ресурс, якобы оказывавший помощь в пересчете пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Она тут же написала, указав свои контактные данные.

С ней оперативно связались лжесотрудники Госуслуг и Росфинмониторинга. И те, и другие проинформировали о проблемах с ее банковскими счетами. Аферисты настоятельно рекомендовали перевести все деньги на «безопасный счет» и оформить кредиты. Пенсионерка так и сделала, отправив 550 тысяч рублей.

14 января на территории Воронежской области от действий мошенников пострадали восемь человек, у некоторых из них похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил почти три миллиона рублей.