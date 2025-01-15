Воронежская пенсионерка перевела мошенникам 550 тысяч рублей

С ней оперативно связались лжесотрудники Госуслуг и Росфинмониторинга. И те, и другие проинформировали о проблемах с ее банковскими счетами. Аферисты настоятельно рекомендовали перевести все деньги на «безопасный счет» и оформить кредиты. Пенсионерка так и сделала, отправив 550 тысяч рублей.