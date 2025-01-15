Воронежская пенсионерка перевела мошенникам 550 тысяч рублей

67-летняя пенсионерка из Панинского района обнаружила в сети какой-то ресурс, якобы оказывавший помощь в пересчете пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Она тут же написала, указав свои контактные данные.
С ней оперативно связались лжесотрудники Госуслуг и Росфинмониторинга. И те, и другие проинформировали о проблемах с ее банковскими счетами. Аферисты настоятельно рекомендовали перевести все деньги на «безопасный счет» и оформить кредиты. Пенсионерка так и сделала, отправив 550 тысяч рублей.
14 января на территории Воронежской области от действий мошенников пострадали восемь человек, у некоторых из них похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил почти три миллиона рублей.