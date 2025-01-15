Бывший замглавы Жигулевска освобожден от дополнительного наказания

Экс-чиновник был приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима. После этого в августе 2024 года Самарский областной суд изменил приговор бывшему чиновнику и сократил срок заключения Игоря Смураги до семи лет трех месяцев, а дополнительное наказание — до двух лет девяти месяцев.