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Бывший замглавы Жигулевска освобожден от дополнительного наказания

Шестой кассационный суд общей юрисдикции скорректировал приговор бывшему заместителю главы Жигулевска Игорю Смураге. Он освобожден от дополнительного наказания. В остальной части приговор не изменился. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 15 января.

Источник: Коммерсантъ

В июне 2023 года Ленинский районный суд Самары признал бывшего зама мэра Жигулевска виновным в попытке дать взятку (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Экс-чиновник был приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима. После этого в августе 2024 года Самарский областной суд изменил приговор бывшему чиновнику и сократил срок заключения Игоря Смураги до семи лет трех месяцев, а дополнительное наказание — до двух лет девяти месяцев.

Силовики задержали Игоря Смурагу в январе 2022 года. Экс-чиновник, отвечавший в администрации Жигулевска за внутреннюю политику и социальные вопросы, получил от представителя строительной фирмы 23 млн руб. от общей суммы в 30 млн руб.

По версии следствия, за эти деньги Игорь Смурага должен был решить проблемы фирмы с фискальными органами и передать взятку налоговикам. Силовики установили, что в роли посредника в передаче незаконного вознаграждения выступил заместитель председателя гордумы Жигулевска, директор МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик» Николай Радайкин, который также был задержан и стал фигурантом уголовного дела.