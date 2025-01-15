Бывший замглавы Жигулевска освобожден от дополнительного наказания

В июне 2023 года Ленинский районный суд Самары признал бывшего зама мэра Жигулевска виновным в попытке дать взятку (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Экс-чиновник был приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима. После этого в августе 2024 года Самарский областной суд изменил приговор бывшему чиновнику и сократил срок заключения Игоря Смураги до семи лет трех месяцев, а дополнительное наказание — до двух лет девяти месяцев.
Силовики задержали Игоря Смурагу в январе 2022 года. Экс-чиновник, отвечавший в администрации Жигулевска за внутреннюю политику и социальные вопросы, получил от представителя строительной фирмы 23 млн руб. от общей суммы в 30 млн руб.
По версии следствия, за эти деньги Игорь Смурага должен был решить проблемы фирмы с фискальными органами и передать взятку налоговикам. Силовики установили, что в роли посредника в передаче незаконного вознаграждения выступил заместитель председателя гордумы Жигулевска, директор МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик» Николай Радайкин, который также был задержан и стал фигурантом уголовного дела.