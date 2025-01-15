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В Башкирии к концу года продолжительность жизни должна достичь 74 лет

Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии к концу года должна достичь 74 лет.

Источник: Комсомольская правда

К концу этого года ожидаемая продолжительность жизни может достичь 74 лет. Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве республики.

По словам премьер-министра региона Андрея Назарова, увеличение ожидаемой продолжительности жизни остается приоритетным направлением развития сферы здравоохранения. Для этого в Башкирии начали модернизацию медучреждений, закупается новое оборудование, а также привлекают специалистов для работы в поликлиниках.

Напомним, что в 2025 году в регионе будет капитально отремонтированы 10 объектов здравоохранения.

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