На пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута

«С заместителем председателя правительства России Виталием Геннадьевичем Савельевым сегодня работаем на Черноморском побережье. В Анапе посмотрели, как идет уборка замазученного грунта на пляжах. Рассказал вице-премьеру, что сейчас на берег выносит в основном мелкую фракцию мазута. Мы начали отделять эту мазутную крошку от песка прямо на пляже. Кроме того, в море установили сети, которые сдерживают выброс нефтепродуктов. Также прокопали две траншеи на разном расстоянии друг от друга. Таким образом создали тройную защиту берега», — написал Кондратьев в Telegram-канале.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Десятого января из «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.