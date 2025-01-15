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В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета

РЯЗАНЬ, 15 янв — РИА Новости. Рязанский школьник, в которого случайно выстрелил одноклассник из игрушечного пистолета, получил ушиб мягких тканей и отпущен домой, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее УМВД по региону сообщило, что в Рязани восьмиклассник по неосторожности выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, который заряжается пластмассовыми шариками, его купили на маркетплейсе. В министерстве образования и молодежной политики Рязанской области рассказали РИА Новости, что ученику оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет.

«Помощь пострадавшему подростку оказана в травмпункте Областной детской клинической больницы им. Н. В. Дмитриевой. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей. Ребенка отпустили домой», — сказали в минздраве.

образование
здоровье