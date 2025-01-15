В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета

Ранее УМВД по региону сообщило, что в Рязани восьмиклассник по неосторожности выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, который заряжается пластмассовыми шариками, его купили на маркетплейсе. В министерстве образования и молодежной политики Рязанской области рассказали РИА Новости, что ученику оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет.