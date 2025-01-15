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Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 21,5 года колонии Илью Симонию за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Суд признал его виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Прокурор в прениях просила заочно приговорить его к 24,5 годам.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль «Газель», мобильные телефоны.

Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове «Газели», выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.

Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию — к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении его дело выделили в отдельное производство и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится Симония.