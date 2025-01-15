Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика

Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове «Газели», выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.