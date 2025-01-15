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Мэр Черемхово прокомментировал пожар на пункте выдачи заказов

СК завел уголовное дело из-за поджога на ПВЗ.

Источник: соцсети губернатора Иркутской области

В Черемхово произошел инцидент на одном из пунктов выдачи заказов. Как сообщили в СУ СКР региона, 14 января мужчина в маске намеренно поджег бутылку с горючим у входа на ПВЗ на улице Забойщика. В этот момент в помещении находился менеджер. Ситуация быстро вызвала общественный резонанс. В свою очередь, мэр Черемхово поспешил успокоить жителей города.

— Уважаемые жители города Черемхово! Ситуация под контролем, — прокомментировал мэр города Черемхово Вадим Семенов.

Пожар был потушен, а менеджер не пострадал. Сейчас следователи завели уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Разбирательство продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ситуацию с поджогом пункта выдачи заказов прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

СК