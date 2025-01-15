В Тюменской области двое погибли при пожаре в частном доме

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь полностью охватил дом и надворные постройки. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 110 кв. метров. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек», — говорится в сообщении.
В тушении пожара приняли участие 19 человек личного состава и 6 единиц техники, добавили в ведомстве.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону добавили, что ведомство организовало проверку по факту происшествия. Им удалось установить личности погибших — это женщина и мужчина 1957 и 1954 годов рождения. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза.