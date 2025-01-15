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Водителей «Жигулей» сбил двух школьников в Витебске

В Витебске водитель на «Жигулях» сбил двух школьников на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе, сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины».

ДТП произошло 15 января на улице генерала Ивановского. Установлено, что около 13.20 часов 27-летний водитель белого автомобиля ВАЗ при проезде регулируемого пешеходного перехода сбил двух несовершеннолетних, мальчиков 7 и 8 лет.

Предварительно установлено, что водитель двигался на разрешающий сигнал светофора, а дети — на запрещающий. Момент наезда попал также на камеру видеонаблюдения. Видно, что дети заканчивали переходить пешеходный переход, другие авто их пропустили.

Школьников после аварии доставили в больницу, но после их отпустили домой.

Еще под Ивацевичами 20-летняя бесправница опрокинулась на Volkswagen.

А житель Чечерска получил пять суток, взорвав петарду в центре города.