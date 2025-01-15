Водителей «Жигулей» сбил двух школьников в Витебске

В Витебске водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе, сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины».
ДТП произошло 15 января на улице генерала Ивановского. Установлено, что около 13.20 часов 27-летний водитель белого автомобиля ВАЗ при проезде регулируемого пешеходного перехода сбил двух несовершеннолетних, мальчиков 7 и 8 лет.
Предварительно установлено, что водитель двигался на разрешающий сигнал светофора, а дети — на запрещающий. Момент наезда попал также на камеру видеонаблюдения. Видно, что дети заканчивали переходить пешеходный переход, другие авто их пропустили.
Школьников после аварии доставили в больницу, но после их отпустили домой.
Еще под Ивацевичами 20-летняя бесправница опрокинулась на Volkswagen.
А житель Чечерска получил пять суток, взорвав петарду в центре города.