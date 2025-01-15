В Самаре начали рассматривать дело о жестоком убийстве Екатерины Карась

По версии следствия, Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза хотел заполучить авто и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих машин и сначала попадал на мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как «тачка» ведет себя не в «городских условиях». Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но, по версии следствия, деньги за авто «покупатель» отдавать не планировал, вместо этого перерезал женщине горло и выбросил ее из машины.