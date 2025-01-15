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Суд арестовал ректора НГАТУ Игоря Воротникова на два месяца

Ректор Нижегородского агротехнологического университета (НГАТУ) Игорь Воротников был взят под стражу сроком на два месяца.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Такое решение 15 января вынес Московский районный суд, о чем сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Следствие утверждает, что с 2023 года Воротников фиктивно оформил в университет 30 иностранных студентов, чтобы искусственно завысить показатели своей деятельности. Эти действия позволили ему претендовать на получение премий. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в 4 миллиона рублей. Против Воротникова возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно информации издания «Ъ-Приволжье», Воротников своей вины не признал. Он и его защита ходатайствовали о мере пресечения в виде домашнего ареста, предлагая в качестве места его отбывания общежитие на проспекте Гагарина.

Кроме того, Воротников заявил о готовности сотрудничать со следствием. Отметим, что официально Воротников занял пост ректора около года назад.