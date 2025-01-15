Нападение на сотрудника FlyArystan: в полиции возбудили уголовное дело

«После этого пассажирка вернулась в зону регистрации и начала вести себя агрессивно по отношению к сотруднику, который направил ее в зону досмотра. В ходе инцидента она выбросила телефон сотрудника и нанесла удары по лицу и животу, продолжая угрожать словесно. Этот акт агрессии был зафиксирован камерами видеонаблюдения и свидетелями», — заявили в авиакомпании.