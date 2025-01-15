Нападение на сотрудника FlyArystan: в полиции возбудили уголовное дело

Сегодня пресс-служба FlyArystan заявила о нападении пассажирки рейса на сотрудника авиакомпании. В пресс-службе Департамента полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ сообщили о начатом уголовном деле.
«Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержана жительница Астаны, которая, опоздав на рейс Алматы — Астана, нанесла удар супервайзеру на стойке регистрации и бросила его сотовый телефон на пол. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит», — сказано в сообщении.
Напомним, по версии авиакомпании, пассажирка подошла к стойке регистрации за 30 минут до вылета и подтвердила наличие регистрации на рейс, после чего направилась на досмотр, однако ей не хватило времени, чтобы успеть на посадку.
«После этого пассажирка вернулась в зону регистрации и начала вести себя агрессивно по отношению к сотруднику, который направил ее в зону досмотра. В ходе инцидента она выбросила телефон сотрудника и нанесла удары по лицу и животу, продолжая угрожать словесно. Этот акт агрессии был зафиксирован камерами видеонаблюдения и свидетелями», — заявили в авиакомпании.