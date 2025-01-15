Обрыв кабеля в Татарстане привел к проблемам с интернетом почти у 4 млн человек

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, зафиксировал повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи в Республике Татарстан, что привело к проблемам с доступом в интернет приблизительно у 3,8 млн пользователей в 21 субъекте страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).