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Обрыв кабеля в Татарстане привел к проблемам с интернетом почти у 4 млн человек

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, зафиксировал повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи в Республике Татарстан, что привело к проблемам с доступом в интернет приблизительно у 3,8 млн пользователей в 21 субъекте страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Источник: Агентство «Москва»

«В связи с повреждением возможно снижение скорости работы сети Интернет и деградация сервисов для клиентов оператора связи», — сообщили в пресс-службе, не уточнив, о каком операторе связи идет речь.

Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. «Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей», — добавили в РКН.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады. «Ориентировочные сроки устранения — 21:00 по московскому времени», — заключили в пресс-службе ведомства.

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