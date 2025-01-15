Обрыв кабеля в Татарстане привел к проблемам с интернетом почти у 4 млн человек

«В связи с повреждением возможно снижение скорости работы сети Интернет и деградация сервисов для клиентов оператора связи», — сообщили в пресс-службе, не уточнив, о каком операторе связи идет речь.
Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. «Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей», — добавили в РКН.
На месте работают аварийно-восстановительные бригады. «Ориентировочные сроки устранения — 21:00 по московскому времени», — заключили в пресс-службе ведомства.