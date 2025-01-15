Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции

Ранее сообщалось, что по версии следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый зачислил на бюджетные места в возглавляемое им высшее учебное заведение иностранных студентов, которые не намеревались осваивать образовательную программу и посещать учебные занятия. После этого для искусственного увеличения показателей эффективности работы и получения премии он направил в соответствующую инстанцию подложные документы, подтверждающие обучение студентов. В результате бюджету РФ причинен ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).