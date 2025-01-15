Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников арестован на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при организации фиктивного обучения студентов-иностранцев, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Нижнего Новгорода.

Источник: © РИА Новости

«Арестован на два месяца по ходатайству следствия», — сообщили агентству в суде.

Как уточнили агентству в региональном следственном управлении СК РФ, ректор на данный момент находится в статусе подозреваемого. Под стражей он пробудет до 13 марта.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый зачислил на бюджетные места в возглавляемое им высшее учебное заведение иностранных студентов, которые не намеревались осваивать образовательную программу и посещать учебные занятия. После этого для искусственного увеличения показателей эффективности работы и получения премии он направил в соответствующую инстанцию подложные документы, подтверждающие обучение студентов. В результате бюджету РФ причинен ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

образование
СК