Число заболевших норовирусом в одной из школ в Оренбурге выросло до 20

«По состоянию на 14 января число заболевших норовирусной инфекцией среди учащихся и сотрудников МОАУ “СОШ № 69” Оренбурга составило 20 человек», — говорится в сообщении.
Эпидрасследование продолжается. Причины и условия формирования очага заболевания установят после результатов углубленных молекулярно-генетических исследований, проведенных на базе научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.
13 января сообщалось о регистрации 14 случаев заболевания у школьников и сотрудника пищеблока. С 13 по 19 января в образовательном учреждении ввели дистанционное обучение.