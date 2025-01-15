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Число заболевших норовирусом в одной из школ в Оренбурге выросло до 20

ОРЕНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Число заболевших норовирусной инфекцией учеников и сотрудников из школы № 69 в Оренбурге увеличилось с 14 до 20. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 14 января число заболевших норовирусной инфекцией среди учащихся и сотрудников МОАУ “СОШ № 69” Оренбурга составило 20 человек», — говорится в сообщении.

Эпидрасследование продолжается. Причины и условия формирования очага заболевания установят после результатов углубленных молекулярно-генетических исследований, проведенных на базе научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

13 января сообщалось о регистрации 14 случаев заболевания у школьников и сотрудника пищеблока. С 13 по 19 января в образовательном учреждении ввели дистанционное обучение.

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