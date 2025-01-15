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В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь мужчины с ребенком

В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь мужчины с ребенком.

В с. Музяк Краснокамского района произошел пожар. В спальной комнате загорелся матрас, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС РБ.

По предварительной информации, мужчина проснулся от плача ребенка и звуков сработавшего автономного дымового пожарного извещателя, и вместе с ребенком покинул спальную комнату.

Квартира АДПИ оборудована за счет собственных средств в 2023 году.

В ведомстве вновь напомнили о необходимости установить автономный дымовой пожарный извещатель, он среагирует на дым и издаст громкий звук; разбудит хозяев и даже соседей; поможет вовремя обнаружить возгорание, вы успеете вызвать пожарных.

пожары