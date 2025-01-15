В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь мужчины с ребенком.

В ведомстве вновь напомнили о необходимости установить автономный дымовой пожарный извещатель, он среагирует на дым и издаст громкий звук; разбудит хозяев и даже соседей; поможет вовремя обнаружить возгорание, вы успеете вызвать пожарных.