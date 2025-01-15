В Башкирии 24-летний парень отдал лжеброкерам два миллиона рублей

В Башкирии 24-летний житель Бураевского района стал жертвой мошенников. Молодой человек влез в долги и отдал лжеброкерам более двух миллионов рублей.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, в ноябре парню позвонили неизвестные и представились специалистами по инвестициям. Аферисты предложили сельчанину увеличить пассивный доход, покупая и продавая акции. Предложение понравилось молодому человеку и он согласился.
На созданном аферистами счёте первое время отображались графики роста акций, однако вывести прибыль не представлялось возможным. Когда надо было платить по кредитам, а лжеброкеры не отвечали ему, парень понял, что его обманули.
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