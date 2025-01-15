В Лидском районе дедушка по неосторожности застрелил своего внука

Согласно представленным данным, из 10 погибших несовершеннолетних трое скончались в результате ДТП.
В Лидском районе при неосторожном обращении с охотничьим ружьем дедушка произвел выстрел в своего малолетнего внука. От полученного ранения мальчик погиб.
В Могилеве малыш 2023 г.р. остался без присмотра взрослых и в итоге выпал с высоты 5 этажа.
В Минске подросток на территории пустующего завода получил смертельный удар током.
В прокураторе призвали взрослых быть более ответственными и внимательными к своим детям.