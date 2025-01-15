В Саратове арестовали подростка по делу о покушении на депутата

Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата, за которым охотился с молотком. По данным следствия, молодой человек по указанию неустановленных лиц направился с молотком к дому депутата с целью его убийства, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, планируя продолжить действия позднее. Однако 11 января подросток был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ «Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга». Имя депутата в СУСК не называли, однако председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы, герой России Александр Янклович (ЕР) заявил, что это на него украинские спецслужбы готовили покушение, претензий к задержанному подростку у него нет.