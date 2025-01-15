В Лос-Анджелесе задержали подозреваемых в поджогах

По информации начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, один из задержанных пытался разжечь костер с помощью зажигалки для барбекю в городской зоне. Два других подозреваемых подожгли кустарник и контейнер для мусора на западе Лос-Анджелеса.