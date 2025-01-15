NYT: в Калифорнии пожар уничтожил работы художников Харинга, Уорхола и Херста

«На данный момент здесь только пыль», — приводит издание слова коллекционера Рона Ривлина, дом которого сгорел вместе с произведениями искусства во время пожаров. Ривлин потерял более 200 предметов, включая работы Кита Харинга, Дэмиена Херста, Энди Уорхола, Джона Балдессари и Кенни Шарфа.