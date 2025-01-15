Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: в Калифорнии пожар уничтожил работы художников Харинга, Уорхола и Херста

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Пожары в округе Лос-Анджелес штата Калифорния уничтожили частную коллекцию, в которую входили работы таких современных американских художников, как Кит Харинг, Дэмиен Херст и Энди Уорхол. Об этом сообщила газета The New York Times.

Источник: MAXAR

«На данный момент здесь только пыль», — приводит издание слова коллекционера Рона Ривлина, дом которого сгорел вместе с произведениями искусства во время пожаров. Ривлин потерял более 200 предметов, включая работы Кита Харинга, Дэмиена Херста, Энди Уорхола, Джона Балдессари и Кенни Шарфа.

Дом с частной коллекцией Revolver Рона Ривлина располагался в западной части Голливуда. Коллекция оценивалась в несколько миллионов долларов США. Ривлин собирал различные произведения искусства, специализируясь на творчестве современных американских художников.

пожары
искусство