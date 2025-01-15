Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Болгарии столкнулись два грузовых поезда

Два грузовых поезда столкнулись в районе болгарской столицы Софии, есть пострадавшие. Об этом в среду, 15 января, сообщил телеканал BTV.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла после 16:00 по местному времени (17:00 мск). На месте происшествия начался пожар. К месту инцидента прибыли медики, пожарные и полиция.

Предварительно, пострадали шесть человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо получили легкие травмы. Сообщается также о двоих пропавших без вести.

Причина случившегося пока неизвестна. Движение транспорта на участке железной дороги приостановили.

Ранее, 29 декабря 2024 года, более 10 человек пострадали при столкновении поезда с пожарной машиной в американском штате Флорида. Ранения получили трое пожарных и 12 человек из поезда.