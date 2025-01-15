В Болгарии столкнулись два грузовых поезда

Авария произошла после 16:00 по местному времени (17:00 мск). На месте происшествия начался пожар. К месту инцидента прибыли медики, пожарные и полиция.
Предварительно, пострадали шесть человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо получили легкие травмы. Сообщается также о двоих пропавших без вести.
Причина случившегося пока неизвестна. Движение транспорта на участке железной дороги приостановили.
Ранее, 29 декабря 2024 года, более 10 человек пострадали при столкновении поезда с пожарной машиной в американском штате Флорида. Ранения получили трое пожарных и 12 человек из поезда.