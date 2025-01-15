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В Уфе могут появиться два моста стоимостью 130 млрд рублей

Башкирия планирует построить два моста в Уфе стоимостью 130 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе намерены построить два моста. Их общая стоимость оценивается почти в 131 млрд рублей. Заявку на проекты отправят власти Башкирии.

Как рассказал глава регионального Минэкономразвития Рустам Муратов, речь идет о мосте через реку Белую до примыкания к автодороге федерального значения Р-240. Его стоимость оценивается в 74,5 млрд рублей. Второй объект — мостовой переход через Белую в створе улицы Интернациональной стоимостью 56,4 млрд рублей.

Планируется, что оба сооружения будут возводить в рамках государственно-частного партнерства.

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