В Уфе могут появиться два моста стоимостью 130 млрд рублей

В Уфе намерены построить два моста. Их общая стоимость оценивается почти в 131 млрд рублей. Заявку на проекты отправят власти Башкирии.
Как рассказал глава регионального Минэкономразвития Рустам Муратов, речь идет о мосте через реку Белую до примыкания к автодороге федерального значения Р-240. Его стоимость оценивается в 74,5 млрд рублей. Второй объект — мостовой переход через Белую в створе улицы Интернациональной стоимостью 56,4 млрд рублей.
Планируется, что оба сооружения будут возводить в рамках государственно-частного партнерства.
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