Появилась полная расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL с диспетчерами

В Сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Казахстане 25 декабря пассажирского самолета Embraer-190 азербайджанских авиалиний с диспетчерами. Запись опубликовал Telegram-канал «База».
Из расшифровки разговор следует, что экипаж AZAL самостоятельно принимал все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в Актау.
Из записей также становится понятно, что именно экипаж самолета на переговорах с диспетчерами были озвучены версии о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту.
Также из записей следует, что было внешнее воздействие на самолет, но ЧС на борту пилот объявлять не стал.