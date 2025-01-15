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Появилась полная расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL с диспетчерами

В Сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Казахстане 25 декабря пассажирского самолета Embraer-190 азербайджанских авиалиний с диспетчерами.

Источник: РИА "Новости"

В Сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Казахстане 25 декабря пассажирского самолета Embraer-190 азербайджанских авиалиний с диспетчерами. Запись опубликовал Telegram-канал «База».

Из расшифровки разговор следует, что экипаж AZAL самостоятельно принимал все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в Актау.

Из записей также становится понятно, что именно экипаж самолета на переговорах с диспетчерами были озвучены версии о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту.

Также из записей следует, что было внешнее воздействие на самолет, но ЧС на борту пилот объявлять не стал.