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В Крыму и Севастополе нашли 34 дельфина после выброса мазута в Черное море

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Тела 34 дельфинов обнаружили на побережье Черного моря Крыма и Севастополя после разлива мазута из-за ЧП с танкерами.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Об этом сообщил крымский центр спасения дельфинов «Безмятежное море».

«Количество [погибших дельфинов] увеличилось до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах. Свежие тела начало выбрасывать преимущественно в последнее время, до этого мы регистрировали останки на продвинутых стадиях разложения. Только за три дня в Центр поступили данные о 15 погибших китообразных», — говорится в сообщении.

В центре уточнили, что некоторые животные погибли еще до разлива нефтепродуктов. У одной особи снова присутствовало проникающее, вероятно, ножевое ранение в грудную полость. Абсолютное большинство погибших дельфинов — азовки.

экология