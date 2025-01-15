В Крыму и Севастополе нашли 34 дельфина после выброса мазута в Черное море

«Количество [погибших дельфинов] увеличилось до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах. Свежие тела начало выбрасывать преимущественно в последнее время, до этого мы регистрировали останки на продвинутых стадиях разложения. Только за три дня в Центр поступили данные о 15 погибших китообразных», — говорится в сообщении.