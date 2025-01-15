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В Татарстане назвали причину повреждения магистрального кабеля

Минцифры Татарстана: повреждение кабеля в регионе произошло из-за земляных работ.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 15 янв — РИА Новости. Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, произошло из-за земляных работ, которые вела сторонняя организация, сообщает минцифры республики.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — 21.00 мск.

«Повреждение кабеля произошло вследствие проведения земляных работ сторонней организацией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что повреждение магистрального волоконно-оптического кабеля связи произошло вблизи поселка Царево Пестречинского района Татарстана.

Минцифры региона также подчеркивает, что полной потери связи нет, поскольку трафик перенаправлен на резервные линии.

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