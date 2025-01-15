Уфимец задолжал 1,3 млн рублей алиментов и получил реальный срок

В Уфе огласили приговор злостному неплательщику алиментов. Мужчина с 2012 года должен был перечислять деньги на содержание дочери, однако предписания игнорировал. За 12 лет мужчина накопил более 1,3 млн рублей.
— Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности, отец не принимал какого-либо участия в воспитании ребенка и не оказывал материальную помощь, — рассказали в ГУ ФССП по РБ.
Свою вину на суде уфимец признал. Его приговорили к четырем месяцам и 20 дням в колонии-поселении.
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