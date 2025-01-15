Жителя Курской области обвинили в госизмене и покушении на правоохранителя

«В прокуратуре Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Глушковского района. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности)», — сообщили в Telegram-канале пресс-службы региональной прокуратуры.
Отмечается, что ранее мужчину завербовали специальные службы Украины.
«Как полагает следствие, обвиняемый был завербован сотрудниками спецслужбы Украины. По их заданию в период с июня по август 2023 года он собирал и передавал сведения о дислокации, маневрах, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники, местах расположения линий связи подразделений Вооруженных сил России на участке Государственной границы Российской Федерации в Глушковском районе Курской области», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что в период с февраля 2022 года по август 2023 года курянин незаконно хранил по месту проживания бездымный порох и две ручные оборонительные гранаты дистанционного действия.
«Во время задержания в августе 2023 года при попытке скрыться он намеревался применить в отношении сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего ручную гранату, но его действия были своевременно предотвращены», — сообщили в прокуратуре региона.
По информации ведомства, уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.