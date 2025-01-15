Жителя Курской области обвинили в госизмене и покушении на правоохранителя

«Как полагает следствие, обвиняемый был завербован сотрудниками спецслужбы Украины. По их заданию в период с июня по август 2023 года он собирал и передавал сведения о дислокации, маневрах, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники, местах расположения линий связи подразделений Вооруженных сил России на участке Государственной границы Российской Федерации в Глушковском районе Курской области», — говорится в сообщении.