СК изучает переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL

«Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучаются состояние всех систем воздушного судна и вещественные доказательства», — говорится в сообщении.
По ее словам, Следственный комитет прорабатывает все возможные версии причин крушения борта. Эксперты изучают системы разбившегося самолета, а также вещественные доказательства.
В связи с ЧП назначили комплексную экспертизу для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО.
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек.
В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета.
Основные заявления:
- Самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима «Ковер», предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
- Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и во Владикавказе.
- В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.
- Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
- Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.