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В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля

КАЗАНЬ, 15 янв — РИА Новости. Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры республики со ссылкой на компанию «Ростелеком».

Источник: © РИА Новости

Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — 21.00 мск.

«По информации, полученной от филиала “Ростелекома” в Татарстане, волокно оптического кабели связи, которое пострадало в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено», — говорится в сообщении.

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