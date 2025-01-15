В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля

Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — 21.00 мск.