В Приангарье задержали подозреваемого в убийстве девушки

Вечером в среду в квартире на улице 50-летия Октября поселка Чунский обнаружен труп 16-летней девушки. По версии следствия, двое знакомых в компании несовершеннолетней распивали на съемной квартире спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой 32-летний мужчина нанес девушке удар ножом в область груди, а также ранил участвовавшего в конфликте молодого человека. Пострадавшая от полученного ранения скончалась. Возбуждено уголовное дело об убийстве.