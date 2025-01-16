В Приангарье задержали подозреваемого в убийстве девушки

ИРКУТСК, 15 янв — РИА Новости. В поселке Чуна задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.
Вечером в среду в квартире на улице 50-летия Октября поселка Чунский обнаружен труп 16-летней девушки. По версии следствия, двое знакомых в компании несовершеннолетней распивали на съемной квартире спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой 32-летний мужчина нанес девушке удар ножом в область груди, а также ранил участвовавшего в конфликте молодого человека. Пострадавшая от полученного ранения скончалась. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
«В полицию обратился сам подозреваемый, в порядке ст. 91 УПК РФ он был задержан. Сейчас следователи проводят все необходимые следственные действия. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.
Расследование находится на контроле прокуратуры. Правоохранителями будет дана оценка действиям органов системы профилактики.