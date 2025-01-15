Разлив мазута в Черном море: последние новости на 15 января 2025 года

Почти 150 участников очистки берега моря от мазута обратились за медпомощью
В Краснодарском крае 146 участников очистки побережья Черного моря от нефтепродуктов обратились к медикам. Трое были госпитализированы, но уже выписаны. В Крыму и Севастополе обращений не зафиксировано.
Волонтер из ролика с лебедем рассказала, почему она расплакалась
Волонтер Лариса Шульц, очистившая лебедя от мазута, пояснила, что расплакалась, когда птица обняла ее. Ранее ей не удалось спасти других лебедей, и этот случай стал для нее символическим.
Минтранс раскрыл сроки откачки мазута с танкера «Волгонефть-239»
На пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута
На пляжах Анапы установили сети и прокопали две траншеи, увеличив защиту береговой линии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Мазутную крошку отделяют от песка прямо на пляже.
В Госдуме просят ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях
Дмитрий Гусев предложил Роспотребнадзору ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за загрязнения мазутом после ЧП с танкерами. Он отметил вред мазута и призвал к мерам поддержки рыболовов.
В Сириусе открыли пункты помощи для испачканных мазутом птиц
В Сириусе открыли пункты помощи для птиц, пострадавших от разлива мазута. Более 200 загрязненных птиц уже спасены в Сочи и Сириусе. В Сочи открыт штаб для координации спасательных работ, а в Сириусе установлены временные пункты для волонтеров.