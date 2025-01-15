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Разлив мазута в Черном море: последние новости на 15 января 2025 года

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Как ликвидируют последствия разлива мазута, читайте в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Почти 150 участников очистки берега моря от мазута обратились за медпомощью

Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае 146 участников очистки побережья Черного моря от нефтепродуктов обратились к медикам. Трое были госпитализированы, но уже выписаны. В Крыму и Севастополе обращений не зафиксировано.

Волонтер из ролика с лебедем рассказала, почему она расплакалась

Источник: Соцсети

Волонтер Лариса Шульц, очистившая лебедя от мазута, пояснила, что расплакалась, когда птица обняла ее. Ранее ей не удалось спасти других лебедей, и этот случай стал для нее символическим.

Минтранс раскрыл сроки откачки мазута с танкера «Волгонефть-239»

Источник: Соцсети

Мазут с танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Керченском проливе, откачают до конца января, сообщил глава Минтранса. Завершено строительство временной дороги и обваловка корпуса. Уже собрано 1236 т нефтесмеси.

На пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута

Источник: Reuters

На пляжах Анапы установили сети и прокопали две траншеи, увеличив защиту береговой линии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Мазутную крошку отделяют от песка прямо на пляже.

В Госдуме просят ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях

Дмитрий Гусев предложил Роспотребнадзору ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за загрязнения мазутом после ЧП с танкерами. Он отметил вред мазута и призвал к мерам поддержки рыболовов.

В Сириусе открыли пункты помощи для испачканных мазутом птиц

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Сириусе открыли пункты помощи для птиц, пострадавших от разлива мазута. Более 200 загрязненных птиц уже спасены в Сочи и Сириусе. В Сочи открыт штаб для координации спасательных работ, а в Сириусе установлены временные пункты для волонтеров.

экология