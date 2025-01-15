Певица Нина Борзой вылетела на тротуар на Infiniti в центре Петербурга

Ранее в Петербурге пассажирский автобус слетел в кювет и перевернулся на 15-м километре Приморского шоссе. В салоне общественного транспорта находились три человека. Водителю и пассажирам оказались необходимую помощь. Несколько человек отделались легкими ушибами. До прибытия сотрудников Госавтоинспекции правоохранители перекрыли место дорожной аварии и организовали там безопасное движение.