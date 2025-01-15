Певица Нина Борзой вылетела на тротуар на Infiniti в центре Петербурга

В среду, 15 января, Infiniti и Kia попали в ДТП на улице Марата. Одна из иномарок выехала на тротуар и врезалась в здание. Об инциденте сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.
— В результате первая машина выехала на тротуар и врезалась в крыльцо, — рассказали очевидцы дорожно-транспортного происшествия.
Сейчас на месте аварии уже работают экстренные службы. По информации «Комсомольской правды» Infiniti Q50/Q60/G принадлежит 37-летней певице Нине Берзой (Nina Berzoy).
Ранее в Петербурге пассажирский автобус слетел в кювет и перевернулся на 15-м километре Приморского шоссе. В салоне общественного транспорта находились три человека. Водителю и пассажирам оказались необходимую помощь. Несколько человек отделались легкими ушибами. До прибытия сотрудников Госавтоинспекции правоохранители перекрыли место дорожной аварии и организовали там безопасное движение.