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В Ростовской области в 2024 году пропало более 1000 человек

Ростовская область, 15 января 2025. DON24.RU. В Ростовской области в 2024 году пропало 1057 человек. Такое количество заявок на поиск поступило волонтерам отряда «ЛизаАлерт». Статистикой они поделились на своей странице в соцсетях.

Источник: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области

Из общего числа пропавших живыми были найдены 685 человек, еще 64 человека были найдены погибшими.

«Не найдены — 66, родные найдены — 106, неподтвержденные заявки — 118, личность установлена — 10», — сообщает источник.

Ранее волонтеры рассказали корреспонденту ИА «ДОН 24», что пометка «родные найдены» — это завершающий статус обратного поиска.

Когда в поисковый отряд поступает информация о найденном человеке, который не может самостоятельно предоставить о себе необходимые сведения — вспомнить, где живет, кто его родственники и как с ними связаться, — объявляется обратный поиск. Иногда такие люди не могут даже назвать свое имя и возраст. Статус «родные найдены» означает, что удалось установить личность найденного человека и связаться с его родственниками.

По данным источника, поиски тех, кто не найден, продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки и проверяют свидетельства. Дончан просят беречь себя и своих близких.