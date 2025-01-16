В Ростовской области в 2024 году пропало более 1000 человек

Из общего числа пропавших живыми были найдены 685 человек, еще 64 человека были найдены погибшими.
«Не найдены — 66, родные найдены — 106, неподтвержденные заявки — 118, личность установлена — 10», — сообщает источник.
Ранее волонтеры рассказали корреспонденту ИА «ДОН 24», что пометка «родные найдены» — это завершающий статус обратного поиска.
Когда в поисковый отряд поступает информация о найденном человеке, который не может самостоятельно предоставить о себе необходимые сведения — вспомнить, где живет, кто его родственники и как с ними связаться, — объявляется обратный поиск. Иногда такие люди не могут даже назвать свое имя и возраст. Статус «родные найдены» означает, что удалось установить личность найденного человека и связаться с его родственниками.
По данным источника, поиски тех, кто не найден, продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки и проверяют свидетельства. Дончан просят беречь себя и своих близких.