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Пожары в Калифорнии: актуальная ситуация и меры по ликвидации на 15 января 2025 года

Пожары в Калифорнии продолжают угрожать жизням тысяч людей, число жертв, площадь пострадавших территорий и размер ущерба растут. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации на 15 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: MAXAR

NYT: в Калифорнии пожар уничтожил работы художников Харинга, Уорхола и Херста

Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили коллекцию Рона Ривлина, включавшую более 200 произведений Кита Харинга, Энди Уорхола и других. Дом и коллекция стоимостью в миллионы долларов полностью сгорели.

В США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе

Источник: Reuters

Страховые потери от пожаров в Калифорнии могут достичь $40 миллиардов, согласно прогнозу Keefe Bruyette & Woods. Сумма удвоилась за день и, вероятно, продолжит расти.

В Лос-Анджелесе задержали подозреваемых в поджогах

Полиция Лос-Анджелеса задержала троих подозреваемых в поджогах. Один пытался разжечь костер в городской зоне, другие подожгли кустарник и мусорный контейнер. Аресты стали возможны благодаря бдительности местных жителей.

В Лос-Анджелесе мужчина нашел свою собаку через пять дней после пожара

В Лос-Анджелесе дом Кейси Колвина сгорел, а его собака Орео пропала. Через пять дней, благодаря микрочипу, Орео нашли среди обломков, и тронутый хозяин воссоединился с питомцем, что запечатлели на видео.

Axios: в Калифорнии зафиксировали два новых очага лесных пожаров

Два новых лесных пожара вспыхнули на юге Калифорнии, вызвав новую волну эвакуаций. Очаги Скаут и Стоун загорелись в округе Риверсайд на фоне пожароопасной погоды, сильных ветров и низкой влажности.

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