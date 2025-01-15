Пожары в Калифорнии: актуальная ситуация и меры по ликвидации на 15 января 2025 года

NYT: в Калифорнии пожар уничтожил работы художников Харинга, Уорхола и Херста
Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили коллекцию Рона Ривлина, включавшую более 200 произведений Кита Харинга, Энди Уорхола и других. Дом и коллекция стоимостью в миллионы долларов полностью сгорели.
В США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе
Страховые потери от пожаров в Калифорнии могут достичь $40 миллиардов, согласно прогнозу Keefe Bruyette & Woods. Сумма удвоилась за день и, вероятно, продолжит расти.
В Лос-Анджелесе задержали подозреваемых в поджогах
Полиция Лос-Анджелеса задержала троих подозреваемых в поджогах. Один пытался разжечь костер в городской зоне, другие подожгли кустарник и мусорный контейнер. Аресты стали возможны благодаря бдительности местных жителей.
В Лос-Анджелесе мужчина нашел свою собаку через пять дней после пожара
В Лос-Анджелесе дом Кейси Колвина сгорел, а его собака Орео пропала. Через пять дней, благодаря микрочипу, Орео нашли среди обломков, и тронутый хозяин воссоединился с питомцем, что запечатлели на видео.
Axios: в Калифорнии зафиксировали два новых очага лесных пожаров
Два новых лесных пожара вспыхнули на юге Калифорнии, вызвав новую волну эвакуаций. Очаги Скаут и Стоун загорелись в округе Риверсайд на фоне пожароопасной погоды, сильных ветров и низкой влажности.