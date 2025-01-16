В Сочи иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу

В Сочи пешеход, нарушивший правила, попал под колеса иномарки и скончался на месте. Когда мужчина пытался перебежать дорогу в неустановленном месте, автомобиль Audi совершил на него наезд. Водитель не смог вовремя среагировать на внезапное появление пешехода.