В Сочи иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу

В Сочи пешеход, нарушивший правила, попал под колеса иномарки и скончался на месте. Когда мужчина пытался перебежать дорогу в неустановленном месте, автомобиль Audi совершил на него наезд. Водитель не смог вовремя среагировать на внезапное появление пешехода.
«Инцидент произошел около 19:40, когда водитель Audi двигался по улице Транспортной от Краснодарского кольца в направлении Хостинского района», — рассказал командир полка ДПС Госавтоинспекции Сочи Сергей Метелев.
После удара пешеход получил тяжелые травмы, от которых не дожил до приезда медицинских работников. Полиция в настоящее время выясняет все детали происшествия.