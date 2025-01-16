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В Сочи иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу

Погибший мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи пешеход, нарушивший правила, попал под колеса иномарки и скончался на месте. Когда мужчина пытался перебежать дорогу в неустановленном месте, автомобиль Audi совершил на него наезд. Водитель не смог вовремя среагировать на внезапное появление пешехода.

«Инцидент произошел около 19:40, когда водитель Audi двигался по улице Транспортной от Краснодарского кольца в направлении Хостинского района», — рассказал командир полка ДПС Госавтоинспекции Сочи Сергей Метелев.

После удара пешеход получил тяжелые травмы, от которых не дожил до приезда медицинских работников. Полиция в настоящее время выясняет все детали происшествия.