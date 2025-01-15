В Приморье убили тигра, загрызшего рыбака

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв — РИА Новости. Амурский тигр, загрызший рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, был убит при попытке напасть на инспектора охотнадзора, сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Ранее он рассказал РИА Новости, что тигра будут ловить с помощью ловушек, их расставили по пути возможного следования краснокнижного хищника. Эксперт также уточнял, что изучение следа тигра помогло специалистам определить, что на рыбака напала либо взрослая самка, или молодой самец.
«Тигр, напавший ранее на рыбака, был убит при попытке нападения на инспектора охотнадзора. Предварительная версия, что краснокнижный хищник был травмирован до встречи с человеком, что и стало причиной нападения, подтвердилась. Экспертиза установит характер травмы и причины её получения», — сообщил Арамилев.
По информации минприроды региона, сотрудники Приморского охотнадзора отстрелили конфликтного тигра в Дальнереченском районе, зверь «представлял угрозу для безопасности местных жителей и принимавших участие в операции по его поимке».
Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра в окрестностях населенного пункта. По информации местных жителей, тигр напал на рыбачившего на реке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Позже охотнадзор подтвердил причастность тигра к гибели рыбака. Центр «Амурский тигр» сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен.
Власти попросили местных жителей не выходить из дома в темное время суток.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.