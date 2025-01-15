Задержанный в Португалии россиянин Андрюнин отказался от консульской помощи

Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США в октябре 2024 года. Как сообщал американский Минюст, он обвиняется в мошенничестве, сговоре с целью отмывания средств и манипуляции рынком. Вместе с ним по тем же обвинениям задержали директора Gotbit по маркетингу Федора Кедрова, а также директора компании по продажам Кави Джалили.