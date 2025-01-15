Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане выявили магазин по продаже контрафактных БАДов

Общий объем продукции составил 2 тыс. штук.

Источник: Freepik

МАХАЧКАЛА, 15 января ./ТАСС/. Магазин по продаже контрафактных биологически активных добавок (БАД) обнаружили в Махачкале. Общий объем продукции составил 2 тыс. штук, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«В ходе рейда в Махачкале выявлен магазин по продаже биологически активных добавок неизвестного происхождения. В ходе проверки выяснилось, что в магазине находилось свыше 200 наименований немаркированных БАДов, общий объем которых составил не менее 2 тыс. штук», — говорится в сообщении.

Уточняется, что контрафактная продукция изъята, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Подобные меры направлены на защиту граждан от потенциально опасных товаров и укрепление правопорядка в области обращения лекарственных средств в регионе», — добавили в правительстве.