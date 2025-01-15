В Дагестане выявили магазин по продаже контрафактных БАДов

МАХАЧКАЛА, 15 января ./ТАСС/. Магазин по продаже контрафактных биологически активных добавок (БАД) обнаружили в Махачкале. Общий объем продукции составил 2 тыс. штук, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«В ходе рейда в Махачкале выявлен магазин по продаже биологически активных добавок неизвестного происхождения. В ходе проверки выяснилось, что в магазине находилось свыше 200 наименований немаркированных БАДов, общий объем которых составил не менее 2 тыс. штук», — говорится в сообщении.
Уточняется, что контрафактная продукция изъята, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Подобные меры направлены на защиту граждан от потенциально опасных товаров и укрепление правопорядка в области обращения лекарственных средств в регионе», — добавили в правительстве.